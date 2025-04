La classe 3A RIM dell’Istituto “Ghisleri-Beltrami” di Cremona ha vinto un prestigioso premio a Gaeta. La classe ha partecipato al progetto “La tua idea d’impresa” di Confindustria e il team “Ecoil – Green fuel for the future”.

Il progetto della classe consisteva in una prima fase di formazione individuale su piattaforma dedicata e successiva creazione di una start up virtuale della quale gli studenti hanno creato il business plan completo, ovvero caratteristiche del prodotto e sistema di produzione, target di clientela, ruolo delle risorse umane, attenzione all’impatto ambientale e la relativa sostenibilità nel processo produttivo, analisi del mercato attuale e potenziale. Poi in prospettiva: previsioni delle vendite, costi da sostenere e i relativi risultati economici; i cash-flow previsti; gli investimenti da effettuare, le modalità di copertura del fabbisogno.

Il team ha realizzato anche un pitch in power point per descrivere il prodotto e un breve ma efficace video per convincere i potenziali finanziatori della bontà della loro idea imprenditoriale. “Ecoil” produce biodiesel derivato da olio esausto vegetale recuperato da punti di ristoro. Dall’idea degli studenti è scaturito poi un confronto con le realtà economiche operanti. In particolare, fondamentale è stato potersi avvalere dei consigli di un’azienda leader del settore, l’azienda Semp srl di Pero (MI), in particolare la Dott.ssa Iolanda Mercurio della divisione Laboni srl.. Di grande importanza le indicazioni fornite dal gruppo giovani dell’Associazione Industriali di Cremona.

Ad accompagnarli in questa fantastica avventura la prof.ssa Raffaella Bertoglio che li ha seguiti in tutto il progetto e la dirigente scolastica Lorenza Badini.

