Anche Chiara Ferragni protagonista al Fuorisalone di Milano, in concomitanza con il salone del mobile. E’ stata lei stessa a postare delle foto in cui appare vicino a due grandi amici, il cremonese Filippo Fiora e Veronica Ferraro.

Ferragni è uscita alla serata mondana per l’inaugurazione dello showroom e spazio espositivo di 131design, lo studio di architettura di Fiora in pieno centro, in via Borgonuovo. Giacca di pelle, top annodato bianco e sorriso ritrovato per Ferragni, che ha attirato i flash dei fotografi e dei presenti.

