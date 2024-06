A partire dalle ore 10 di oggi, lunedì 3 giugno 2024, è possibile fare domanda per i nuovi incentivi auto. Il nuovo Ecobonus 2024 è previsto per chi ha un Isee fino a 30mila euro e desidera comprare un’auto poco inquinante tra le seguenti tipologie: elettriche, ibride o con motore termico.

Per fare domanda basterà accedere alla piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia. Tramite il portale i concessionari e rivenditori potranno consultare la modulistica necessaria per assegnare il corretto contributo a ciascun acquirente. Le agevolazioni possono arrivare fino a 13.750 euro per acquisto con rottamazione: nel caso dei veicoli elettrici e full ibridi/ a motore termico è previsto uno sconto ulteriore 25% se il cliente possiede un Isee inferiore ai 30mila euro. L’importo del bonus varierà in base al tipo di veicolo che si vuole comprare e a seconda che ci sia o meno la rottamazione del proprio.

I fondi stanziati ammontano a circa 950milioni, di cui 400 saranno destinati alle auto ibride full o con motore termico. Circa 240 milioni invece saranno riservati ai veicoli elettrici Per i veicoli elettrici il bonus andrà dai 6mila agli 11mila euro.

