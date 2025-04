Folla in lacrime giovedì mattina, all’apertura della camera ardente per Cinzia Cauzzi, la giovane di 28 anni che ha perso la vita in un tragico incidente, lo scorso fine settimana. Amici e parenti si sono recati numerosi per un momento di raccoglimento davanti al feretro.

Nella mattinata di venerdì, alle 10, nella Cappella dell’Ospedale Maggiore, verrà invece celebrato il funerale. Al termine della cerimonia, la salma sarà trasportata al cimitero di Cremona.

La morte della 28enne ha sconvolto la comunità cremonese, e soprattutto le comunità dei due paesi in cui viveva e lavorava, ossia Motta Baluffi e Sospiro, dove era amata e apprezzata da tutti.

Erano circa le 2.30 della notte tra venerdì e sabato quando la ragazza, che viaggiava in direzione di Cremona lungo la via Giuseppina, ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro la sponda del canale di irrigazione, per poi terminare la propria corsa ribaltata su un fianco, in una strada sterrata.

Era ancora viva quando i Vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere e i soccorritori del 118 le hanno prestato sul posto le prime cure. Ma si è spenta poco dopo, in ospedale. Per lei, non c’è stato nulla da fare. lb

