E’ morto all’età di 76 anni il medico Salvatore Pirelli, primario fino al maggio 2016 del reparto di Cardiologia dell’ospedale maggiore di Cremona. Era malato da tempo, viveva a Cusano Milanino e da ultimo lavorava a Paderno Dugnano.

“Medico e innovatore appassionato – così lo ricorda l’Asst di Cremona – dal 2000 al 2016 è stato direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Cremona. Ci piace ricordarlo per aver promosso con lungimiranza il percorso dedicato al «dolore toracico» che, da tempo prevede la presa in carico immediata del paziente con sintomi già in ambulanza per «non perdere tempo».

Sostenitore instancabile dell’iniziativa «Cardiologie Aperte», per anni – insieme alla comunicazione aziendale – ha fatto giocare alla prevenzione i più piccoli, attraverso il teatro, il disegno e l’informazione semplice e chiara che pensava indispensabile per far propri i corretti stili di vita.

A chi ha avuto la possibilità di conoscerlo e lavorare con lui mancherà la sua velocità di pensiero, l’intuito illuminato e uno sguardo intelligente e attento ai colleghi e alle cose che gli accadevano intorno”.

