Una partita straordinaria, emozionante, di quelle che ti lasciano con il fiato sospeso fino al triplice fischio. Colpaccio esterno della Cremonese, che domina per un’ora lo Spezia andando sopra di 3 gol. L’espulsione di Bianchetti condiziona l’ultima mezz’ora, ma i grigiorossi tengono duro e passano 3-2.

Il primo tempo dei ragazzi di Stroppa è semplicemente perfetto. Eppure sono i padroni di casa a partire forte, aggredendo la partita, e rendendosi pericolosi in alcune situazioni. Ma la Cremonese è concreta, ogni volta che spinge dà la sensazione di poter far male, e al 13’ passa: Azzi sprinta sulla sinistra e serve un cioccolatino per Barbieri che mette dentro con una perfetta conclusione al volo. Secondo gol consecutivo per l’esterno grigiorosso, sempre più decisivo. Cinque minuti dopo Azzi decide di mettersi in proprio e, anziché andare sul fondo alla ricerca del cross, si accentra e col destro trova lo spiraglio verso il secondo palo, battendo Gori e fissando il risultato sul 2-0. Lo Spezia accusa il colpo e prova a rientrare in partita con una punizione di Sebastiano Esposito che non trova la porta. In contropiede la Cremo però, a ridosso della fine del primo tempo, va sul +3. Lancio di Azzi in profondità per De Luca che anticipa Gori di testa e viene travolto, sulla palla si avventa Vandeputte che, a porta spalancata, non può sbagliare.

Una prima frazione devastante dei grigiorossi, sotto ogni profilo. Nella ripresa lo Spezia cerca la reazione d’orgoglio e innervosisce la partita, su ogni contatto. All’ora di gioco la Cremo resta in 10 per una trattenuta più che dubbia di Bianchetti ai danni di Di Serio. Qui la partita cambia. Le aquile dieci minuti dopo la riaprono grazie alla precisa incornata di Pio Esposito su assist di Wisniewski. Al 73’ poi, vanno addirittura a -1: Ravanelli tocca con il braccio in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Lapadula è freddo e consegna un finale al cardiopalma. La Cremo però non rischia granché, lotta da squadra matura, e fa suoi i 3 punti.

Vittoria che in termini di classifica porta i grigiorossi a -2 proprio dallo Spezia, ma al di là della classifica, queste sono partite che ti caricano in vista del finale di stagione, facendo crescere entusiasmo e consapevolezze. Martedì il Pisa, poi sarà finalmente ora dei playoff.

