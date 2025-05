A poco meno di un mese dal voto dell’8 e 9 giugno, il Comitato locale per il Sì al Referendum Cittadinanza organizza un nuovo incontro per approfondire le ragioni del voto favorevole al quesito referendario.

Domenica 11 maggio in Sala Zanoni (Via del Vecchio Passeggio, 1) dalle 17,30 si terrà la presentazione del nuovo numero della rivista

Ossigeno dedicato interamente ai protagonisti e alle protagoniste del referendum cittadinanza.

A Cremona, infatti, arriva Daniela Ionita, presidenta di Italiani Senza Cittadinanza, movimento che dal 2016 lotta per migliorare la legge sulla cittadinanza italiana, ovvero la legge 91 del 1992 – oggetto del quesito referendario stesso. Con la proposta dell’abrogazione degli articoli B e F si otterrebbe la riduzione da 10 a 5 anni come lasso di tempo necessario per poter presentare domanda di naturalizzazione.

Sono oltre 1 milione le persone senza cittadinanza nate o cresciute in Italia. “Nonostante l’Italia sia di fatto il nostro Paese- si legge nel manifesto del movimento – il luogo in cui siamo natə, cresciutə, dove abbiamo ricevuto un’istruzione e lavoriamo non abbiamo ancora una legge che parli di noi e che ci permetta di far parte a pieno titolo del paese Italia. La cittadinanza non è solo un pezzo di carta, una questione legale o burocratica; è una questione di diritti fondamentali, di identità e di dignità. Non cerchiamo privilegi, ma il riconoscimento dei diritti che ci spettano”.

Insieme a lei interverrà Issa Nouroudine, Presidente di Alternativa Africa, organizzazione territoriale di volontariato da tempo impegnata a favore dell’integrazione, contrastando gli stereotipi e offrendo assistenza a migranti in difficoltà. Con loro, anche le Consigliere Comunali Rosita Viola e Vittoria Loffi per approfondire le ragioni del Sì, “oltre che – affermano- dell’importanza del voto, contro una campagna governativa schierata per l’astensione e che, fino ad ora, non ha saputo dedicare tempo ad alcun approfondimento relativo all’appuntamento elettorale”.

