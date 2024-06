Dopo mesi di lavori, si è concluso il cantiere del Cavo Cerca lungo via dell’Annona, nel tratto compreso tra le vie Persico e del Macello ed oggi pomeriggio la strada è stata riaperta alla circolazione stradale ripristinando anche il doppio senso di marcia sull’intera strada.

La segnaletica orizzontale sarà tracciata venerdì 7 giugno e la sua realizzazione non avrà impatti sulla circolazione. In corrispondenza dei tratti della via che sono stati interessati dal primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del Cavo Cerca, dopo il periodo di necessario assestamento, verranno realizzate le asfaltature definitive previste per il mese di settembre 2024.

Terminata la prima fase è ora in corso la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del Cavo Cerca nel tratto compreso tra le vie del Macello e Lucchini, con la quale verrà definito l’assetto finale di via dell’Annona.

L’esecuzione dei lavori di questo secondo lotto non comporterà però nessuna chiusura della via in quanto saranno eseguiti fuori dalla sede stradale.

