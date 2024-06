Sono 10.755,72 i chilogrammi di prodotti Conad donati nelle province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia grazie alla raccolta alimentare “Dona una spesa” che anche quest’anno ha coinvolto un totale di 406 volontari e 49 organizzazioni di volontariato impegnati in 26 punti vendita Conad.

A Cremona si è attivata No Spreco Aps con 25 volontari. Sono stati raccolti 542,10 Kg di prodotti. A Crema si sono attivate Crema Caritas Diocesana Crema, Associazione A braccia aperte Crema, Unità pastorale Emmaus Offanengo, Caritas Vailate, VolonVailate, Gruppo Vita ODV Spino d’Adda con 81 volontari. Sono stati raccolti 2.481,50 Kg. Nell’OglioPo si sono attivate Le Aquile ODV, Associazione la Luce Al Nour ODV, Protezione Civile Oglio Po ODV, Caritas Viadana, Gruppo Scout Viadana con 42 volontari. Sono stati raccolti 2.124,50 Kg.

Associazioni e volontari coinvolti sono stati parte attiva nell’organizzazione e nella gestione della giornata di raccolta alimentare: ogni cittadino poteva partecipare trasformando un gesto quotidiano come la spesa in un gesto di solidarietà: i prodotti raccolti vengono messi a disposizione delle famiglie tramite i servizi attivati dalle associazioni che anche quest’anno hanno scelto di aderire all’iniziative e che quotidianamente operano a fianco di chi si trova in difficoltà.

