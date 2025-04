Cremonesi a Ventotene. Dal confino alla rinascita. Questo il titolo della conferenza che lo storico Fabrizio Superti terrà il 16 aprile alle ore 16 in Archivio di Stato di Cremona, via Antica Porta Tintoria 2.

Tra la documentazione conservata in Archivio di Stato sono emerse le tracce dell’attività politica di una donna cremonese, Maria Ravazzani, condannata al confino a Ventotene, al pari di altri concittadini che si opposero al Regime: la sua presenza, non isolata, ha consentito di ricostruire la partecipazione di una pluralità di soggetti politici di diversa estrazione che, in una situazione di grave limitazione della propria libertà personale, riuscirono a porre le basi di un progetto di rinascita politica e morale della futura Europa.

