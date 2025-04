Si inaugura domenica 6 aprile a mezzogiorno in Auditorium Giovanni Arvedi il ciclo di Audizioni speciali intitolato Capricci e dintorni, inserito nel cartellone di STRADIVARIfestival – la Stagione 2025.

Si tratta di quattro matinée domenicali, scandite nei mesi di aprile e maggio, affidate a famosi violinisti italiani, nelle quali si potrà ascoltare il suono di alcuni tra i più preziosi strumenti delle collezioni del Museo del Violino impegnati in un repertorio a tema.

Protagonista del momento inaugurale è Luca Fanfoni, violinista parmense di consolidata fama, che per l’occasione ha scelto di mettere a confronto una antologia di Capricci di Niccolò Paganini (nn. 1, 9, 13, 19, 20, 24) con una pietra miliare della letteratura per violino solo, la celeberrima Ciaccona in re minore dalla Partita n. 2 di Johann Sebastian Bach. Fanfoni suonerà il violino di Antonio Stradivari Clisbee 1669.

L’iniziativa è promossa dal Museo del Violino in collaborazione con Unomedia e il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends.

I biglietti delle audizioni speciali si possono acquistare presso il botteghino del Museo del Violino e sulla piattaforma Vivaticket (modalità consigliata). Questi i prezzi: 10 euro biglietto intero; 5 euro bambini sotto gli 11 anni e ridotto scuole.

Prenotazioni: tel. 0372 080809 oppure biglietteria@museodelviolino.org La biglietteria è aperta da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 17.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

