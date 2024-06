Deve la vita a due persone, il turista che ieri pomeriggio sulla spiaggia di Seccheto, all’isola d’Elba, ha avuto un malore e si è accasciato a terra. In suo soccorso sono intervenuti Marlene Canovaro, bagnina della spiaggia, e Andrea Politi, 31 anni, di Cremona, istruttore di arti marziali, che da poco ha frequentato un corso di primo soccorso. Sono stati loro, insieme ad una donna medico del 118 di Forlì, in vacanza sull’isola, e ad altre persone, a salvare la vita al turista ancor prima dell’arrivo del personale sanitario del 118 e dell’elisoccorso. Lo riporta “Il Tirreno”.

“Ho sentito le urla provenire dalla spiaggia”, ha raccontato Politi. “Un turista si è sentito male. Forse un ictus. Aveva le convulsioni e non riusciva a respirare autonomamente, e in breve tempo ha perso conoscenza. Lo abbiamo messo nella posizione di sicurezza e dopo che ci siamo resi conto che non stava respirando autonomamente, abbiamo iniziato a massaggiarlo. Sua moglie gli ha applicato la respirazione bocca a bocca. Tutto questo per quattro cicli di massaggio. È stata dura, ma dopo circa otto minuti l’uomo ha ripreso a respirare da solo. A quel punto il peggio era passato.

Il turista è stato soccorso dallo staff della Croce Rossa Italiana e dal personale del Pegaso, che si è calato dall’elicottero arrivato da Grosseto che poi è atterrato al campo sportivo della frazione campese. L’uomo è stato portato al pronto soccorso in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

