Aveva detto di non amare troppo, tecnicamente parlando, il circuito di San Martino del Lago. E invece Nicolò Bulega si è preso il miglior tempo delle prove libere, sia la mattina sia il pomeriggio. Suo è peraltro anche il record della pista, risalente al 2024. Al secondo posto – con una zampata all’ultimo giro al quale si presentava settimo – il Campione del Mondo 2024 Ratzatlioglu (riproponendo dunque il duello apertissimo anche per la classifica iridata), al terzo Bassani, con Bautista (Campione del Mondo 2023) in difficoltà e caduto due volte. Sabato alle 9 la terza prova libera.

Nel Mondiale Femminile domina – manco a dirlo – Maria Herrera, che così partirà in pole position in gara 1, in programma sabato alle 12.45. Seconda Ponziani, terza Madrigal. Per la Superbike, invece, la pole position sarà definita nella sessione veloce, di un quarto d’ora, in programma sempre sabato ma alle 11 con gara 1, invece, fissata alle 14. Seguirà la terza categoria in gara, ossia la Supersport.

