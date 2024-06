Giovedì 13 giugno 2024, Cremona sarà protagonista della quinta tappa del Giro d’Italia Next Gen, evento che richiederà alcune modifiche alla viabilità cittadina. Il traguardo della corsa sarà situato in viale Po, all’altezza del parco Tognazzi, con l’arrivo previsto tra le ore 14 e le 17.

Per garantire la sicurezza durante il passaggio dei ciclisti, il transito sarà interdetto nelle seguenti strade: via Milano da Spinadesco a via Costone di Sotto, via Costone di Sotto, via Eridano, largo Moreni e viale Po. I cittadini sono invitati a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure temporanee.

Per agevolare la mobilità, sono stati suggeriti percorsi alternativi: da Cavatigozzi, sarà possibile dirigersi verso Casanova del Morbasco o Spinadesco; dalla tangenziale, si potrà proseguire verso l’A21 o via Castelleone. Chi proviene da Castelvetro Piacentino potrà utilizzare la direzione A21.

Alcuni avvisi specifici verranno recapitati dagli agenti della Polizia Locale ad aziende maggiormente interessate dal blocco della circolazione nonché a privati. Informazioni sulle modifiche alla viabilità verranno date ai cittadini anche tramite i gruppi di vicinato.

