Ancora Bulega e Razgatioglu: anche nella Superpole Race, gara veloce introdotta da qualche anno nel programma e che nei 10 giri in programma mette in palio 12 punti per il primo (e poi a scalare) si è ripetuto il duello di gara-1. Il pilota italiano su Aruba.it Racing Ducati ha conquistato così altri punti consolidando la sua leadership nel Mondiale Superbike.

Secondo il turco campione in carica in sella alla sua Rokit Bmw, mentre al terzo posto ha chiuso Alvaro Bautista, sempre su Aruba.it Racing Ducati, ripetendo così nel complesso il podio di gara-1. L’attesa è per l’ultimo appuntamento, alle ore 14, ossia gara-2, mentre alle 12.45 parte il Mondiale femminile e alle 15 c’è gara-2 della formula Supersport.

Giovanni Gardani

