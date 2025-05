Nel corso della prima Giunta del quadriennio 2025/28 il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, ha nominato i 12 Delegati Provinciali, per la provincia di Cremona la scelta è caduta su Alberto Lancetti.

“Il nostro è un territorio di eccellenza sportiva e di passione che va coltivata, onorata, ed aiutata ad esprimersi al massimo“, questo il primo commento di Lancetti dopo aver ricevuto l’incarico.

Alberto Lancetti, socio in seconda generazione della Canottieri Baldesio, ha iniziato l’attività agonistica nel nuoto a 12 anni, proseguendo poi come istruttore per disabili e bagnino già da giovanissimo. Dopo il servizio militare, si è dedicato al nuoto pinnato e, successivamente, alle acque libere, conquistando numerosi titoli italiani nelle specialità del Mezzofondo (2,5 km), Fondo (5/10 km) e Gran Fondo (25 km), impresa rara che lo ha visto trionfare in tutte e tre le distanze nello stesso anno.

Nel 2015, forte dell’esperienza maturata in mare, è fondatore e Presidente di AssoPo per il Nuoto in Po ASD (ex affiliata CSI), rilanciando – dopo 75 anni di stop – la storica Monticelli-Cremona, diventata appuntamento simbolico per la promozione della balneabilità del grande fiume. Poco dopo ha portato a Cremona, per la prima volta, una gara federale del circuito FIN di acque libere, aprendo la strada a nuove possibilità per il nuoto di fondo sul Po. Tra le sue iniziative anche l’originale discesa a nuoto da Cremona a Casalmaggiore, che ha coinvolto 50 atleti provenienti da tutta Italia, altrettanti volontari e numerose società sportive del territorio.

Negli ultimi anni si è cimentato anche nella specialità del nuoto per salvamento, ottenendo grandi soddisfazioni: record italiano sia individuale che a staffetta, oltre al titolo italiano a squadre con la Baldesio. Da tre anni si dedica anche ai tuffi (FIN), partecipando ai Campionati Italiani Estivi e Invernali. È tesserato come dirigente tecnico della Baldesio, per accompagnare i nuotatori alle gare. Ha lasciato il ruolo di consigliere del Panathlon Club Cremona per candidarsi a Delegato Provinciale del Coni.

Ecco l’elenco completo delle province lombarde:

Bergamo – Lara Magoni

Brescia – Tiziana Gaglione

Como – Domenico D’Angelo

Cremona – Alberto Lancetti

Lecco – Francesco Daniele Pezzini

Lodi – Emanuele Angona

Mantova – Tiziana Pikler

Milano – Claudia Giordani

Monza – Martina Cambiaghi

Pavia – Luciano Cremonesi

Sondrio – Ettore Castoldi

Varese – Valter Sinapi

A tutti loro il presidente Marco Riva ha rivolto questo messaggio:

Un nuovo cammino insieme

Con la nomina dei Delegati CONI delle province lombarde si apre ufficialmente un nuovo quadriennio all’insegna della condivisione, del lavoro di squadra e dell’impegno verso il territorio.

A tutte e a tutti i nuovi Delegati va il mio più sentito augurio di buon lavoro. Il loro ruolo sarà fondamentale per continuare a far crescere il movimento sportivo lombardo, promuovendo i valori dello sport, sostenendo le realtà locali e mantenendo un dialogo costante con istituzioni, associazioni e cittadini.

Un sincero e sentito ringraziamento va anche a chi ha ricoperto il ruolo di Delegato nel precedente mandato e che ha voluto passare il testimone: il vostro impegno, la vostra passione e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo a rafforzare la presenza e l’azione del CONI sul territorio.

Sono certo che, insieme, sapremo affrontare con responsabilità e passione le sfide che ci attendono, mettendo sempre al centro le persone e il valore educativo e sociale dello sport.

© Riproduzione riservata