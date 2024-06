Una poltrona per due, 56.458 aventi diritto, da coinvolgere per un ballottaggio che alzerà i toni del dibattito politico da qui al 23 e 24 giugno.

Da una parte il centrodestra, con la prima mossa del post urne affidata ad un comunicato che apre ai big della politica nazionali, ai leader non ancora transitati da Cremona per sostenere la candidatura di Portesani. Non solo: la nota diffusa strizza l’occhio alle altre forze in campo al primo turno, richiamando ai contenuti alternativi alla continuità tracciata negli ultimi due mandati dalla giunta Galimberti e guardando ai punti di contatto con la proposta di Maria Vittoria Ceraso su welfare e sicurezza percepita, e di Paola Tacchini in primis col no al biometano.

Entrambe peraltro non hanno chiuso la porta al dialogo né con l’uno né con l’altro candidato: rispettivamente dalla terza e quarta posizione nella classifica finale del I turno, portano in dote rispettivamente 1.723 e 1.492 voti.

Nessuna chiusura anche su una convergenza di forze con Ferruccio Giovetti (1.169 voti al I turno), nonostante nella sua lista “Sicurezza e Buonsenso” vi siano candidati fortemente in disaccordo con le scelte dei partiti di centrodestra, come Alessandro Carpani e Pietro Burgazzi.

Dall’altra parte c’è il centrosinistra, che i temi calcistici li ha già sdoganati in fondo alla maratona dello spoglio. Dai paragoni grigiorossi a quelli dell’extra time politico: per Andrea Virgilio più del punto percentuale da recuperare c’è una nuova partita da giocare. Due settimane di playoff, che il vice sindaco uscente con dieci anni di attività in giunta alle spalle vuole giocare senza scomodare i big della politica nazionale, ma chiamando a raccolta una squadra che possa fare la differenza nel locale, nelle relazioni di prossimità. Nelle prossime ore la riunione che deciderà la tattica da seguire nei prossimi undici giorni.

Mercoledì 19 l’ultimo confronto pubblico in piazza del Comune, alle ore 21, in diretta su Cremona1.

Simone Arrighi

