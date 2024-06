Incidente mortale martedì sera sera sulla strada nazionale della Cisa a Stradella di Collecchio, nel parmense. Un violentissimo scontro frontale auto – moto si è verificato intorno alle 21 con il conducente della moto, cremonese di 40 anni, che è morto sul colpo. Sul posto automedica e ambulanza del 118 e i carabinieri che stanno ancora ricostruendo la dinamica e le cause dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per i rilievi del caso. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

