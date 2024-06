Oggi tra le 15.30 e le 16.00 passerà da Cremona la 5^ tappa del Giro d’Italia Next Gen. La corsa, partita da Bergamo, vedrà i giovani ciclisti contendersi la vittoria finale in viale Po. Proprio nel viale, l’allestimento del palco ha provocato qualche disagio in mattinata dove la circolazione era bloccata. Il traffico si è spostato verso via del sale.

Nella tappa di ieri seconda volata e seconda vittoria per Paul Magnier. Il talentuoso francese ha vinto abbastanza nettamente sul traguardo di Borgomanero, anticipando Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) e Andrea D’Amato (Biesse-Carrera), che nulla hanno potuto contro lo strapotere dell’atleta della Soudal-QuickStep.

Per l’evento, organizzato da RCS Sport S.p.A., saranno attuate importanti modifiche alla viabilità dalle ore 14:00 alle 17:00 di oggi.

Il transito sarà interdetto lungo il percorso di gara, che include via Milano da Spinadesco a via Costone di Sotto, via Costone di Sotto, via Eridano, largo Moreni e viale Po.

Sono stati predisposti percorsi alternativi per facilitare la mobilità:

– da Cavatigozzi, direzione Casanova del Morbasco oppure Spinadesco

– tangenziale, direzione A21 oppure via Castelleone

– da Castelvetro Piacentino, direzione A21

© Riproduzione riservata