Culture, sapori e tradizioni provenienti dall’Europa e non solo: è tornato a Cremona il Mercato Europeo. Per tutto il fine settimana, corso Garibaldi e corso Campi si colorano di bancarelle ai profumi. Il taglio del nastro si è svolto nella mattinata di venerdì, alla la presenza delle autorità cittadine di Confesercenti Cremona, che organizza l’ormai rodata rassegna.

Così la presidente, Gaia Fortunati: “È un evento che porta moltissime presenze nel centro storico. Il momento è critico visto che il centro sta soffrendo, e per noi poter portare un po’ di movimento nel nostro centro storico è molto importante.

Ci sono 50 espositori, tocchiamo tutta l’Europa, ci sono gusti e sapori diversi un po’ per tutti. Ci auguriamo che i cremonesi godano di questi gusti e di questo momento, per poter stare in compagnia con le loro famiglie e con i loro amici”.

La maggior parte dei banchetti è dedicata al cibo, con alcune aree ristoro dotate di tavoli e panche. C’è la cucina indiana, quella brasiliana, spagnola. Ci sono i dolci a base di cocco tipici del Belgio, birre dal centro Europa e molto, molto altro. Un’esperienza multiculturale nel cuore di Cremona.

