Canti, preghiere e pensieri per un’iniziativa dedicata ai giovanissimi. Momenti all’insegna di una crescita personale e spirituale nella mattinata di venerdì nella Cattedrale di Cremona, dove si sono riuniti quasi 500 alunni di diverse scuole dell’infanzia cittadine per il Giubileo dei Bambini. I piccoli, accompagnati dalle loro maestre, sono entrati in Duomo con al collo una conchiglia di carta, simbolo per Antonomaggia del Pellegrino.

Con loro anche il Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napolioni. “Le scuole dell’infanzia di Fism e le scuole comunali – ha commentato Alessandra Albertini, responsabile pedagogica di Fism, la Federazione Italiana a Scuole Materne – hanno partecipato questa mattina in Duomo per un momento di festa e per vivere il loro Giubileo. Hanno costruito la Porta Santa con degli scatoloni disegnati e colorati e, insieme al Vescovo, l’hanno poi attraversata”.

Il progetto è stato voluto dalla Fism, in collaborazione con gli istituti dell’infanzia di Cremona e la diocesi. Al termine della mattinata il Vescovo ha consegnato ai docenti un piccolo dono in ricordo dell’Anno Santo 2025. Momenti ricchi di emozione per diventare tutti insieme Pellegrini di Speranza.

“È il desiderio di aiutarli ed educarli – ha concluso Albertini – a qualcosa di bello e comunque ad aprire il loro cuore alla speranza”.

Andrea Colla

