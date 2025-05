Momenti di violenza nel pomeriggio di venerdì al parco del Morbasco, dove la lite tra due uomini è degenerata. Le urla hanno attirato l’attenzione di molti residenti, che immediatamente hanno allertato le forze dell’ordine.

Intanto i due contendenti, che litigavano per cause ancora in corso di accertamento, sono passati alle mani. Uno dei due ha afferrato un bastone, iniziando a colpire violentemente l’altro, prima sulle gambe e poi sulla testa.

Una terza persona è intervenuta poco dopo, cercando di calmare gli animi. Nel mentre sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, un giovane di 20 anni, per poi trasportarlo in ospedale in codice giallo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Cremona. lb

