300 aziende italiane dell’agroalimentare al Fancy Food di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dal 23 al 25 giugno 2024 si tiene a New York il Summer Fancy Food Show, la principale fiera americana dedicata al mondo del food & beverage. Anche quest’anno le imprese italiane parteciperanno con un’ampia rappresentanza. Il padiglione italiano ospiterà circa 300 aziende, assistite dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che organizzerà per l’occasione una grande lounge per facilitare gli incontri con i buyer, e organizzare degustazioni e show cooking.

Abbiamo intervistato la direttrice della sede di New York dell’ICE, Erica Di Giovancarlo.

Intervista di Stefano Vaccara

