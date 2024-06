Europei 2024, tensione prima del calcio d’inizio: allarme bomba e chiusa area riservata ai tifosi

(Adnkronos) – Tensione a Berlino a poche ore dal calcio d’inizio degli Europei 2024. Uno zaino sospetto ha fatto scattare la chiusura temporanea di alcune aree in cui si stavano radunando i tifosi in attesa della prima partita del campionato, riferisce l’agenzia Dpa, precisando che è rimasta chiusa una zona allestita per i tifosi vicino al Reichstag.

Il presunto proprietario dello zaino è stato fermato e controllato. Transennata e sgomberata l’area in cui è stato trovato l’oggetto sospetto. La polizia ha poi fatto sapere che non è stato trovato nulla di pericoloso.

Il ministro dell’Interno, Nancy Faeser, ha ringraziato le forze dell’ordine. “Se alla fine non è stato nulla, è stato meglio prendere una misura di troppo che una in meno”, ha detto Faeser. Stasera la nazionale di Julian Nagelsmann inaugura l’Europeo 2024 con la partita con la Scozia. La Germania, ha detto nelle scorse ore il vice portavoce del governo Wolfgang Büchner, spera “in una celebrazione di solidarietà”.