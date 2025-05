Al termine della sfida tra Cremonese e Pisa, il vice allenatore Andrea Guerra ha commentato la sconfitta dell’Arena Garibaldi. Ecco le sue dichiarazioni.

Una sconfitta fortunatamente indolore. Come giudica la gara di oggi?

“È stata una partita vera, c’è stata grande attenzione da parte loro ed è quella che li ha portati a vincere il campionato. Peccato non aver concretizzato prima le occasioni, nel nostro momento migliore abbiamo concesso una palla gol che con un pizzico di sfortuna si è infilata in rete. Forse c’è stata un po’ di frettolosità nel primo tempo, nella ripresa la palla l’abbiamo tenuta noi ed è mancata un po’ di cattiveria nell’ultimo passaggio. Peccato aver chiuso la striscia di risultati utili consecutivi, ma abbiamo chiuso il campionato in crescendo”.

Oggi ha fatto tante rotazioni in formazione. Ha avuto le risposte che cercava?

“Chi ha giocato ha dato il massimo e fatto la sua partita, è normale che chi aveva meno minuti potesse andare in difficoltà. Avevamo qualche assenza di troppo tra squalificati e diffidati, ma c’è stato anche l’esordio di Gabbiani, meritato sia per lui che per il lavoro svolto dal settore giovanile”

Come stanno Pickel e Ravanelli?

“Dobbiamo valutare l’entità dei dolori. Charles ha sentito tirare, Ravanelli ha accusato una confusione alla spalla. Vedremo”.

L’avversario della Cremo sarà una tra Juve Stabia e Palermo…

“Sono entrambe formazioni forti, la Juve Stabia ha fatto un campionato importante e il Palermo cercherà di riscattarsi, ma a prescindere da quello troveremo un avversario con grande entusiasmo. Ai playoff si azzera tutto, l’importante è arrivare nelle giuste condizioni mentali e fisiche, i particolari potranno fare la differenza. Noi ci arriviamo bene, siamo pronti: daremo due giorni di riposo e poi cominceremo a lavorare in vista della semifinale”.

Vazquez è tornato, facendosi subito notare in positivo…

“È un rientro importantissimo, anche oggi si è visto che al momento dell’ingresso in campo poteva fare gol e assist e in generale libera spazi importanti per noi con le sue giocate e con i suoi movimenti. È un’arma in più a nostra disposizione e ce lo teniamo stretto, sicuramente farà vedere la sua qualità”.

La Cremo ha cercato di rendersi pericolosa nonostante una formazione diversa rispetto al solito…

“Oggi hanno giocato ragazzi che avevano meno minuti sulle gambe, ma c’è stato comunque un atteggiamento positivo. Hanno dato il massimo e ci interessa questo, la partita è stata giocata bene e sapevamo che il Pisa fa dell’agonismo e dell’attenzione la propria arma migliore, come mostrato in tutta la stagione. Alla prima occasione ha segnato, dovevamo essere più bravi a non concedere niente perché contro squadre del genere è difficile rimediare”.

Mister Stroppa era soddisfatto?

“Devo ancora incrociarlo, ma penso di sì. Il Pisa è una squadra di grande determinazione e oggi l’ha dimostrato, era una partita difficile considerando anche gli squalificati e i diffidati. L’abbiamo affrontata bene, peccato per il gol subito al primo errore”.

