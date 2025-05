Al termine della sfida tra Cremonese e Pisa, il difensore Francesco Folino ha commentato il ko dell’Arena Garibaldi. Ecco le sue dichiarazioni.

Come giudichi la gara di oggi?

“È stata una partita combattuta fino alla fine, ci abbiamo creduto e speravamo nella vittoria, ma non è andata così. Andiamo avanti”.

La Cremo ci teneva ad allungare la striscia positiva…

“Assolutamente, per questo abbiamo giocato come sappiamo sin dal primo minuto. Forse potevamo fare meglio su alcune occasioni da gol, ma ci abbiamo provato fino alla fine”.

Sei alla seconda partita consecutiva da titolare. Come stai?

“Sono molto contento, io cerco di dare sempre il mio meglio quando vengo chiamato in causa. Mi sento bene con i miei compagni e sono molto felice”.

Ora vi aspettano i playoff. Come ci arriva la Cremo?

“Con grande grinta e voglia di vincere, siamo mentalizzati. Il filotto di risultati utili ci ha aiutato molto e ci teniamo a far bene. Palermo o Juve Stabia? Sicuramente sono entrambe ottime squadre, ma l’importante è che noi stiamo bene”.

In campo c’erano tanti giocatori a caccia di spazio. Credi che questo abbia inciso sulla gara?

“Stavamo tutti benissimo, siamo in grande gruppo e tutti avevamo voglia di giocare. Chiunque scende in campo fa bene”.

