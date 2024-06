Una serata all’insegna della bellezza e della musica a San Bassano per una nuova edizione di Miss Vespa, l’ormai tradizionale evento che dà il via all’estate cremonese.

18 ragazze in arrivo da tutto il nord Italia hanno sfilato nella serata di venerdì davanti a una giuria di esperti e al pubblico sanbassanese (presente anche il sindaco Papa). Ingrediente principale della serata è stata la collaborazione con i vespisti del Ferie in Vespa club, che hanno accompagnato le ragazze in gara nel consueto ingresso in via Roma.

La vincitrice di Miss Vespa 2024 è Letizia Caccialanza, sorridente ragazza di Somaglia (Lodi). Al secondo posto, anche lei da Somaglia, Koraly Piccioni, mentre la medaglia di bronzo è andata alla bresciana Sara Sandrini.

gr

