Attesa per domenica la prima preghiera Regina Coeli da parte del nuovo Pontefice Leone XIV: un momento importate per il Pontefice che torna all’incontro con i fedeli in piazza San Pietro, prevista gremita per l’occasione.

Sabato, a sorpresa, il nuovo Papa è andato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Prevost si è fermato a pregare in forma privata sulla tomba del suo predecessore, Francesco, sulla cui tomba ha posato una rosa bianca.

© Riproduzione riservata