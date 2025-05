Una giornata cruciale per Fondazione Occhi Azzurri e il Centro CR2 Sinapsi, che segna l’inizio di un nuovo percorso con l’annuncio che è stato completato il processo di autorizzazione sanitaria per la parte clinica e di accreditamento per la parte socio-sanitaria. Dal 19 maggio, il centro che ha sede nel parco del Morbasco sarà ufficialmente riconosciuto come ente erogatore di servizi socio-sanitari, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Una notizia importante per le famiglie che potranno beneficiare dei servizi in modo rapido e sicuro, grazie a una squadra di professionisti qualificati che condivide una missione: prendersi cura delle persone e delle loro famiglie, offrendo non solo assistenza clinica ma anche un vero supporto alla qualità di vita.

Lo staff è composto da professionisti che non si limitano a fornire terapie, ma che operano in una prospettiva più ampia, quella della cura della persona nel suo insieme – è stato spiegato nel corso della conferenza stampa -. Ogni membro del team è selezionato per la sua capacità di ascolto, empatia e dedizione verso le famiglie. La loro esperienza e formazione sono garanzia di qualità, ma ciò che li distingue è la volontà di confrontarsi, crescere insieme e mettere al centro i bisogni di ciascuna famiglia. L’equipe è composta tra gli altri da neuropsichiatria infantile, psicologo, educatori professionali, logopedista, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale e psicomotricista.

Il presidente di Fondazione Occhi Azzurri, Filippo Ruvioli, ha sottolineato come “il Centro non sia un semplice luogo di terapia. Qui, la famiglia è al centro di tutto. Non si tratta solo di supportare il paziente, ma di coinvolgere attivamente i familiari, di conoscere le loro risorse, di ascoltare le loro difficoltà. Perché ogni famiglia è unica e il nostro obiettivo è quello di offrire loro gli strumenti per una vita di qualità. La cura per Orlando non c’è, ma c’è il prendersi cura. Ed è questo il nostro impegno: prenderci cura di tutte le famiglie che varcheranno la nostra soglia”.

La struttura è stata pensata per essere uno spazio di accoglienza e supporto, ma anche di crescita e sperimentazione: “Gli spazi sono stati progettati per garantire benessere e comfort: non solo sale d’attesa, ma ambienti che favoriscono l’incontro, il dialogo e la condivisione tra le famiglie – ha proseguito Ruvioli -. Un altro aspetto fondamentale che vogliamo sottolineare è l’autosufficienza del Centro. Non vogliamo dipendere da singoli individui, ma crescere come realtà autonoma, in grado di continuare a operare e innovare nel tempo. Questo significa che ogni membro del nostro staff, ogni professionista che qui opera, ha un ruolo chiaro e definito. L’obiettivo è sempre quello di garantire il miglior servizio possibile alle famiglie, nella piena trasparenza e competenza”.

Come ha spiegato l’ingegnere Giorgio Avanzini, CR2 Sinapsi non è solo un insieme di spazi e servizi: “È una visione nuova della sanità, dove i protocolli di intervento sono pensati per rispondere alle vere esigenze delle famiglie, dove ogni area – sanitaria, socio-sanitaria e di formazione – è integrata in un progetto comune. Una visione che ci ha permesso di ottenere riconoscimenti importanti, come il finanziamento di un milione di euro dalle premiazioni maggiori”.

L’obiettivo della struttura è anche quello di collaborare con tutte le realtà del territorio, dalla neuropsichiatria infantile agli altri centri specializzati, per creare una rete di supporto che possa davvero fare la differenza per le famiglie.

Lo staff

Direttore Generale: Ing. Filippo Ruvioli

Direttore Tecnico: Ing. Giorgio Avanzini

Unità di Offerta Sanitaria: Dott. Guido Pedrazzini

Unità di Offerta Sanitaria Odontoiatrica: Dott.ssa Elisabetta Merigo

Unità di Offerta Socio Sanitaria: Dott. Federico Pedrabissi

Personale Sanitario

Psicologo: Dott. Pedrabissi Federico

Neuropsichiatria Infantile (NPI): Dott. Tassini Mauro

Fisiatra: Dott.ssa Fasoli

Neurologo: Dott. Michelangelo Bartolo

Logopedista: Dott.ssa Dini Francesca

TNPEE (Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva): Dott.ssa Elena Bonfatti Sabbioni

Fisioterapisti: Dott.ssa Maffezzoni Aurora Dott. Simone Predetti Dott. Alessandro Perfetti Dott.ssa Stefania Caravelli

Musicoterapista: Dott.ssa Lisa Poli

Fisioterapisti in Acqua: Dott.ssa Greta Mattarozzi Dott.ssa Daisy Giacchetto

Educatori: Dott.ssa Michela Grigniani

Formazione: Dott.ssa Alba Magri

Odontoiatri: Dott. Alessandro Perfetti Dott.ssa Elisabetta Merigo



Personale Non Sanitario

Disability Manager: Monfredini Manuela

Amministrativo: Laura Ruffini Claudia Melgari Elvira Guarnaccia

Gestione Piscina: Stefano Conforti

Social Media Manager: Simonluca Renda

Cristina Coppola

