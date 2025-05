Una location suggestiva, le sale di Palazzo Comunale a Cremona, per la prima edizione del festival scacchistico “Memorial Giuseppe Sgargi”, dedicato al fondatore e presidente dell’Accademia Scacchistica Cremonese, che ha preso il via nel pomeriggio di venerdì.

Quest’anno, grazie soprattutto all’impegno del Presidente dell’Asc, Riccardo Cavaliere, del Comune e degli sponsor, Cremona torna all’attività scacchistica di livello perlomeno nazionale con anche preiscritti che provengono dall’estero.

“È una grande emozione, prima di tutto perché celebriamo Giuseppe Sgargi, che è stato il fondatore dell’Accademia e presidente per tanti anni, e poi perché, per la prima volta dopo 11 anni, riusciamo a riportare il Festival Internazionale a Cremona, in una sede prestigiosa come quella di Palazzo Comunale” ha detto Cavaliere. “Per questo dobbiamo ringraziare il Comune, che ci ha concesso gli spazi e il patrocinio, gli sponsor, i fratelli Franco e Uberto Ventura, e soprattutto i ragazzi dell’Accademia e tutti i soci che hanno collaborato”.

Il memorial proseguirà fino al 4 maggio con due tornei, spiega Cavaliere: “Abbiamo un centinaio di iscritti. La formula è standard; sono 90 minuti di gioco a testa, più 30 secondi di riflessione per ogni mossa. Ci sono due tornei: l’Open A e l’Open B. Il primo è per i giocatori che hanno un punteggio “elo” superiore a 1.800, il secondo invece al di sotto di 1.800″.

“Siamo molto felici perché c’è stato un grande afflusso e una grande adesione da tutta Italia, nonché dall’estero e soprattutto partecipanti giovani e giovanissimi” conclude il presidente.

Lorenzo Scaratti

