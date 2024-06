I colori grigiorossi sventoleranno martedì pomeriggio al Signal Iduna Park di Dortmund. Se non sugli spalti, nel cuore di Luka Lochoshvili, difensore georgiano di proprietà della Cremonese che è pronto all’esordio ai campionati europei in corso in Germania.

Difficile possa partire titolare contro la Turchia del ct Vincenzo Montella, del campioncino juventino Yldiz e del faro Calhanoglu. Più probabile possa accomodarsi in panchina e mettersi a disposizione a gara in corso. Il “toro Locho” della Cremo è sceso nelle gerarchie del ct Willy Sagnol complice l’annata di alti e bassi in grigiorosso: paradossalmente, ha giocato di più nell’anno della Serie A che in B.

L’affetto per il difensore georgiano tutto cuore e fisicità non è mai mancato tra i tifosi della Cremo tanto che sui social del club non sono mancati gli incoraggiamenti in vista dell’Europeo.

Una rassegna che sta sommando storie grigiorosse, basti pensare all’Italia di Spalletti che annovera tra le proprie fila gli ex Nicolò Fagioli e Gianluca Scamacca, e nella gara d’esordio quasi viene beffata nel finale da Rey Manaj, grigiorosso dal 2012 al 2016, tra giovanili e prima squadra.

C’è poi chi, all’esordio, è finito nel tritacarne dei big di casa: in Germania – Scozia 5-1 il pokerissimo tedesco è stato servito ad una difesa guidata al centro da Jack Hendry, alla Cremo per metà della scorsa stagione.

Tra le altre nazionali non mancano i tuffi nel passato grigiorosso: nel pacchetto offensivo della Slovenia è stato convocato Zan Celar (a Cremona tra 2020 e 2021, oggi al Lugano), nella rosa della Romania c’è Vasile Mogos, difensore dal gol facile (7 reti in grigiorosso tra 2018 e 2020).

