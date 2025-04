Grave incidente poco dopo le 12 al rondò di Costa Sant’Abramo lungo la statale Paullese. Due camion – uno dei quali trasportava vetro – si sono scontrati, e uno di essi si è ribaltato sul fianco causando un rumore descritto come un’esplosione. Feriti non gravi tre uomini di 31, 51 e 57 anni.

Subito si è creato un lungo incolonnamento di auto che ha bloccato il rettilineo in direzione di Cremona. Dalle prime informazioni uno dei due mezzi pesanti proveniva da Casanova del Morbasco, mentre l’altro arrivava da Crema. Dal serbatoio del camion ribaltato è fuoriuscito del gasolio ed è stata convolta la ditta Crea, che si trova proprio in zona, per ripulire l’asfalto.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza i mezzi. Sono intervenuti anche i Carabinieri per il rilievo dell’incidente.

Inizialmente era stato allertato l’elisoccorso per il trasporto di eventuali feriti gravi – i testimoni raccontano che è stato avvertito un botto come se si trattasse di un’esplosione al momento dell’impatto – ma fortunatamente non si è rivelato necessario.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato.

