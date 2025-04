Pauroso incidente in via Eridano nella tarda mattina di venerdì, quando due auto si sono scontrate all’altezza di Auto Torino. Era circa mezzogiorno quando una Suzuki Swfit, condotta da un 89enne, è sbucata da via Trebbia, scontrandosi contro la Opel Grandland, condotta da un 46enne, che transitava in quel momento.

Un impatto violento, che ha fatto sbandare entrambi i mezzi, e portato la Opel a ribaltarsi, per poi terminare la propria corsa in posizione diritta.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. In un primo momento era stato mobilitato anche l’elisoccorso, che non si è però reso necessario. A restare ferito il 46enne, che è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Quattro le pattuglie della Polizia Locale intervenute per i rilievi del caso e per gestire la viabilità nel tratto interessato. Il traffico in arrivo da Barriera Po è stato deviato verso via Trebbia, con un conseguente rallentamento e la formazione di code. lb

