Ultimata la prima fase di cantierizzazione e compiute le ultime verifiche che si sono nel frattempo rese necessarie, da lunedì 7 aprile, con la posa della segnaletica che riporta le indicazioni delle modifiche alla viabilità, entra nel vivo la prima prima fase dei lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera idraulica che risolverà il problema degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo in prossimità dell’incrocio tra via Castelleone, via Bergamo, via Lazzari e via S. Francesco d’Assisi. Il costo complessivo dell’opera, finanziata interamente con risorse del Ministero dell’Interno, è pari a 1.010.000 euro.

Sono previste tre fasi d’intervento che comporteranno alcune modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. In particolare, durante la prima fase vi sarà il restringimento di via Bergamo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario sino all’incrocio con via S. Francesco, con istituzione del senso unico di circolazione dal centro verso la periferia.

Via Bergamo sarà inoltre chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra via S. Francesco d’Assisi e via Costantino Lazzari, garantendo il collegamento tra via Bergamo e via S. Francesco d’Assisi per consentire la circolazione veicolare secondo il senso di marcia temporaneamente istituito.

Saranno inoltre temporaneamente chiusi alla circolazione il tratto di percorso ciclabile e pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario di via Bergamo sino all’incrocio con via S. Francesco d’Assisi, nonché la pista ciclabile tra via S. Francesco d’Assisi e via Costantino Lazzari. In via Castelleone, in corrispondenza dell’incrocio con via Bergamo, sarà in vigore il senso senso unico di marcia per i veicoli che provengono dalla periferia.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Queste le modifiche alla viabilità che comportano le seguenti deviazioni del traffico:

• nelle immediate vicinanze dell’area del cantiere obbligo di svolta a destra in via Castelleone per i veicoli in transito lungo via Bergamo diretti verso il centro;

• all’altezza con via Alfredo e Antonio Di Dio Emma obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che transitano in via Castelleone e che provengono dalla periferia;

• in via Castelleone, nel tratto compreso tra via Alfredo e Antonio Di Dio Emma e via Bergamo sarà garantito il doppio senso di circolazione per il solo accesso alle proprietà laterali;

• obbligo di svolta a sinistra, per il solo accesso alle proprietà laterali, per i veicoli in transito in via Fratelli Cairoli, provenienti da via S. Ambrogio e diretti in via Castelleone;

• i veicoli in transito in via Costantino Lazzari, giunti all’altezza di via Bergamo, potranno proseguire diritto verso via Castelleone e svoltare a destra, in via Bergamo, con direzione periferia.

Terminata la prima fase dei lavori, si passerà alle due fasi successive: il cantiere verrà spostato sul tratto di via Bergamo parallelo al marciapiede e alla pista ciclabile.

© Riproduzione riservata