Cremona si prepara ad accogliere la 2a tappa 2024 della Manifestazione “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco”, che si terrà il 23 giugno in Piazza Stradivari dalle 9 alle 19 per offrire un’esperienza coinvolgente che abbraccerà degustazioni e vendita di prodotti tipici, la bellezza dell’artigianato e della creatività con laboratori d’arte e giochi per bambini e adulti con i mattoncini Lego. L’evento ha ottenuto il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona ed è inserita nel Bando “Le 4 Stagioni di Cremona 2024”, è stato ideato con l’obiettivo di promuovere la città, il commercio di vicinato e favorire la socializzazione tra i cittadini e offrire prodotti di qualità ai visitatori e turisti.

Non mancherà lo spazio dedicato alla solidarietà, con la presenza di Associazioni ONLUS locali che promuovono le loro attività e la raccolta fondi. Uno spazio è dedicato alla promozione turistica della provincia di Cremona e della Regione Lombardia. La manifestazione offre ai visitatori non solo l’opportunità di fare acquisti di qualità, divertirsi, ma anche di visitare la bellissima città di Cremona, che si trasformerà in un palcoscenico di cultura, gusto e intrattenimento e sarà l’occasione perfetta per esplorare le bellezze della città, gustare i sapori locali e vivere un’esperienza indimenticabile.

