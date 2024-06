Mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 16.30, Monteverdidappertutto fa tappa nella Chiesa dell’Ospedale di Cremona con il concerto “In questo basso mondo”. Ad esibirsi saranno il cantante lirico Giacomo Pieracci e i solisti dell’Orchestra Monteverdi Festival di Cremona Antiqua. L’evento, promosso dal Teatro Ponchielli di Cremona, è pensato per i pazienti e i loro familiari, per i sanitari, i volontari e tutte le persone che amano la musica. La partecipazione è libera. Intanto in Ospedale “è arrivato” Monteverdi, in ogni reparto.

© Riproduzione riservata