Premierato, Gualtieri “In piazza contro una riforma pericolosa”

ROMA (ITALPRESS) – “Nei paesi in cui c’è il presidenzialismo il parlamento è sempre autonomo e il premier può sempre non avere la maggioranza. Non esiste un solo paese in cui c’è il presidenzialismo che dia automaticamente la maggioranza al premier in parlamento. Dove invece c’è il sistema parlamentare il parlamento può cambiare il premier. Nessuno ha mai provato ad unire le due cose e non è un caso”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando a Piazza Santi Apostoli , a Roma, in occasione della manifestazione contro la riforma del premierato e dell’autonomia differenziata “In piazza per la difesa della Costituzione e dell’Unità Nazionale”.

xl5/trl/gsl