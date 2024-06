Prima ha provocato un incidente guidando ubriaca, poi ha insultato i Carabinieri intervenuti: è finita così nei guai una donna di 34 anni, denunciata per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La vicenda risale alla serata del 17 giugno quando la donna, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia a carico, ua urtato una macchina facendo manovra per parcheggiare. Quindi è entrata in un bar. La proprietaria della vettura ha quindi chiamato i militari, che hanno raggiunto la 34enne nel locale, individuandola seduta a un tavolo.

Dopo l’identificazione, la donna ha detto di non voler compilare il modulo di constatazione amichevole in merito ai presunti danni provocati in precedenza durante le manovre di parcheggio. Il suo evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici ha indotto i militari a chiederle di sottoporsi al test dell’etilometro o a recarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti finalizzati a verificare il suo stato di ebbrezza, ma la 34enne ha rifiutato.

Inoltre, mentre gli uomini dell’Arma compilavano gli atti di constatazione del sinistro, la donna ha strappato i documenti dalle mani di uno di loro, ostacolando le attività.

A quel punto, è stata accompagnata presso la caserma di Cremona, ma durante il tragitto ha insultato ripetutamente gli uomini di pattuglia. Non contenta, in caserma, ha proseguito con il suo atteggiamento ostile, provando nuovamente a strappare i documenti dalle mani dei militari e continuando ad offenderli.

Per la donna la serata si è conclusa con la denuncia per il rifiuto dell’alcoltest e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché con il ritiro della patente di guida.

