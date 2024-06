Bicimparo-Kinder Joy of Moving, venerdì la Finale nazionale a Tarvisio

(Adnkronos) – Ai nastri di partenza l’edizione 2024 del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi, in programma dal 20 al 23 giugno a Tarvisio. La giornata del venerdì sarà dedicata esclusivamente alle prove di abilità per tutte le categorie, naturalmente differenziando la tipologia di percorsi per le categorie G1, G2 e G3 e per le categorie G4, G5 e G6 maschili e femminili. Il sabato e la domenica verranno organizzate invece le prove su strada e quelle fuoristrada. In questo caso, ciascun atleta potrà decidere a quale delle due prove partecipare. Questo per far sì che le società orientate all’attività fuoristrada abbiano le stesse possibilità di competere, per la vittoria finale, con quelle più focalizzate all’attività su strada.

Anche quest’anno il Meeting sarà il teatro della Finale Nazionale di Bicimparo Kinder Joy of Moving 2024 dopo le 20 tappe regionali che si sono tenute tra aprile e maggio. Ci eravamo lasciati a maggio in Sardegna, con l’ultima tappa dell’evento itinerante dedicato ai piccoli ciclisti e agli Istituti scolastici, che ha come obiettivo quello di promuovere il corretto uso della bicicletta sia in ambito sportivo che per quanto riguarda la mobilità dolce: l’intento è quello di incentivare il movimento ed il gioco tra le giovani generazioni, che hanno potuto affrontare anche importanti tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale.

Tema, quest’ultimo, che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote. L’appuntamento è fissato per venerdì pomeriggio, sulle strade di Tarvisio: un gran finale a cui parteciperanno le rappresentative identificate in occasione delle 20 prove regionali, composte da 4 elementi ciascuna (3 maschi ed 1 femmina), dando vita ad un appassionante torneo di gincana/sprint. La Ferrero sarà presente, con uno stand e con animatori che consentiranno alle bambine ed ai bambini presenti di continuare a divertirsi e a giocare anche nei momenti di pausa delle gare con l’approccio ludico motorio che il progetto Kinder Joy of Moving promuove in Italia per avvicinare i bambini allo sport. Con la presenza della Polizia Stradale, sempre vicina alle attività della Federazione Ciclistica Italiana, sarà anche l’occasione per promuovere le tematiche legate alla sicurezza stradale. Insomma, un Meeting all’insegna dello sport, del divertimento e della sicurezza stradale. Tarvisio aspetta i milleduecento mini-ciclisti ed i tremila adulti presenti per questo appuntamento che sintetizza, in quattro giorni (dal 20 al 23 giugno), tutta l’attività giovanile nazionale.