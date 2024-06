“Agritech – Nuovi orizzonti per il business agroalimentare”: questo il titolo del convegno promosso da Cassa Padana, che si terrà a CremonaFiere mercoledì 26 giugno (ore 17). Le tecnologie digitali stanno acquisendo un ruolo sempre più rilevante per il sistema agro-alimentare italiano: sono centrali nei processi di coltivazione, acquisiscono un ruolo determinante per i sistemi di allevamento, contribuiscono in modo determinante a migliorare efficienza ed efficacia dei processi di trasformazione industriale.

La piena valorizzazione di questi investimenti – che rende possibile piena tracciabilità della filiera e miglioramento della sostenibilità ambientale – passa tuttavia per l’affermazione di una piattaforma strategica e di marketing in grado di valorizzare il prodotto agroalimentare italiano.

Il convegno sarà l’occasione per capire come far leva sull’eccellenza del sistema-Cremona sul fronte dell’Agritech per l’affermazione di una nuova piattaforma di business in grado di riconoscere valore ad agricoltori e attori della filiera della Lombardia orientale. Sarà anche l’occasione per presentare il progetto “Hub della Conoscenza” promosso da Cassa Padana con il supporto del Politecnico di Milano e dell’Istituto Capirola.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali introduttivi

Roberto Biloni – Presidente Cremona Fiere SpA

Giandomenico Auricchio – Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona

Romano Bettinsoli – Presidente di Cassa Padana

Le opportunità del sistema agro-alimentare: tra mercato e tecnologia

Filippo Renga – Direttore Osservatorio Smart Agrifood Politecnico di Milano

Giuliano Noci – Prorettore Politecnico di Milano

La tecnologia al servizio del sistema agro-alimentare

Serena Ruggeri – Vice Presidente Vicario Ass. Industriali Cremona e Titolare MA/AG Srl

Gino Mainardi – COBO Advanced Engineering Director

Morris Peri – Centro Lely

Paolo Mondini – G.Mondini spa

Gli utilizzatori si confrontano su opportunità e impatti della tecnologia

Rossano Remagni Buoli – Vice Presidente Apima Cremona

Patrizia Facchi – Titolare Società Agricola Panizza

Tiziano Fusar Poli – Presidente Latteria Soresina S.c.a.

Uno sguardo concreto al futuro prossimo

Giuliano Noci – Prorettore Politecnico di Milano

Gianni Ferretti – Prorettore Polo di Cremona Politecnico di Milano

Erminio Trevisi – Direttore Dipartimento di Scienze Animali, Alimentazione e Nutrizione (DIANA), Università Cattolica del Sacro Cuore.

