Cittadini “La sfida è dare risposta a domanda salute dei siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra sfida è dare una risposta puntuale ed efficiente alla domanda di salute dei siciliani: in questo senso il governo Schifani sta facendo un’azione significativa e anche noi vogliamo dare il nostro contributo. Gestire la fase della pandemia mi ha messo di fronte un’Italia capace di fare squadra sul fronte sanitario: in quel momento ho sperato in un cambio di approccio ideologico e culturale, ma di quella sinergia è rimasto ben poco. Il bilancio sociale Aiop attesta che il comparto crea un valore aggiunto, che potremmo ulteriormente incrementare per promuovere una sanità pubblica efficiente, solidale ed equa attraverso una virtuosa sinergia con la componente di diritto pubblico” dice la presidente di Aiop Sicilia Barbara Cittadini.

xd8/tvi/gtr