I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un uomo di 40 anni per aver tentato di superare l’esame teorico per la patente di guida con l’ausilio di strumenti informatici non autorizzati. L’uomo è stato scoperto con un telefono cellulare e un auricolare, il che ha portato all’invalidazione del suo test.

È successo lo scorso 19 giugno, intorno alle 11.30, presso gli uffici della Motorizzazione Civile in via Boschetto a Cremona. Su richiesta di un esaminatore della commissione, i militari sono intervenuti durante una sessione di esami teorici. L’esaminatore aveva notato che uno degli esaminandi, il 40enne, portava un auricolare visibile nell’orecchio, strumento il cui possesso è vietato durante l’esame.

L’uomo stava evidentemente tentando di barare, ricevendo aiuto dall’esterno tramite l’auricolare collegato al cellulare. All’arrivo dei Carabinieri, il 40enne ha consegnato l’auricolare e il telefono cellulare, che sono stati sequestrati.

Il test dell’uomo è stato annullato e lui è stato accompagnato alla caserma Santa Lucia, dove è stato denunciato per tentato inganno.

