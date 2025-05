Una deviazione in meno nella serie di cantieri stradali della zona sud di Cremona. E’ stato riaperto completamente il tratto di via Monviso (tangenziale) in corrispondenza del sottopasso ferroviario, riasfaltato dopo l’installazione dell’impianto di deviazione acque piovane, attuato per risolvere il problema degli allagamenti.

La strada è ora completamente percorribile su entrambe le corsie a senso unico.

