Al via oggi la seconda prova scritta per i maturandi con la prova di greco per il classico, matematica per lo scientifico, sia tradizionale che per le scienze applicate e l’indirizzo sportivo, lingua e cultura straniera 3 per il linguistico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per l’artistico, teoria, analisi e composizione per il musicale “Stradivari” e tecniche della danza per il coreutico.

Per i circa 3 mila maturandi della provincia di Cremona una prova decisiva come il tema d’italiano e il colloquio orale, con un peso massimo di 20 punti. Il voto verrà comunicato dopo la conclusione degli scritti.

Platone per la seconda prova di greco al Liceo Classico “Daniele Manin” di Cremona con un testo tratto dall’opera ‘Minosse o della legge’, mentre i maturandi del Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” hanno dovuto affrontare due problemi e 8 quesiti di geometria, equazioni e studi di funzione. Al Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola” di Cremona, la seconda prova verte sull’interazione attiva nell’ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey.

