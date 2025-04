Nella giornata del 7 aprile, personale ispettivo ordinario e tecnico dell’Ispettorato territoriale di Cremona ha svolto i primi controlli nell’ambito della campagna straordinaria denominata “Operazione STOP (Sicurezza di Tutti gli Operatori), prevista dal Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel corso di un accesso in un cantiere edile in cui operavano 3 aziende, gli ispettori hanno sanzionato tutte e tre le ditte per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Due aziende sono state sospese con efficacia immediata: la prima, per non aver allestito alcuna protezione verso il vuoto per i propri operai; la seconda, per non avere redatto il Piano Operativo di Sicurezza. Quest’ultima azienda, peraltro, è risultata priva della patente a crediti, ed è stata pertanto allontanata dal cantiere e sanzionata.

Per la terza ditta sono state solo impartite le prescrizioni penali, in quanto è stato riscontrato che le misure adottate non garantivano la sicurezza dei lavoratori, in particolare dal rischio di caduta dall’alto, in quanto i ponteggi sono risultati modificati in corso d’opera. Complessivamente sono state contestate sanzioni per oltre 17 mila euro.

