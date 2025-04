Nuovo capitolo della vicenda che vede contrapposti la canottieri Bissolati da una parte e il Comune e Tamoil dall’altra. Con sentenza datata 8 aprile, i giudici del Tar Brescia hanno accolto il ricorso della canottieri, annullando quindi il decreto dirigenziale del Comune di Cremona che recepiva gli interventi di messa in sicurezza operativa per le aree esterne alla ex raffineria, così come erano stati definiti nella conferenza di servizi del 10 maggio 2023.

In quella occasione la Bissolati aveva contestato i dati ambientali alla base del ripristino e aveva evidenzato la necessità di ripartire da zero, alla luce delle analisi commissionate in proprio ed effettuate dal geologo Giovanni Porto, dalle quali – secondo la ricorrente – emergeva il perdurare delle fuoriuscite di idrocarburi dal sito industriale. In particolare, la Bissolati, tramite gli avocati Gianpietro Gennari, Claudio Tampelli e Maria Ughetta Bini, sosteneva la necessità di redigere una nuova analisi di rischio che ampliasse l’area di indagine anche a ridosso della barriera idraulica, ritenuta insufficiente a bloccare l’inquinamento.

Non solo: secondo il giudizio del Tar, non solo la conferenza di servizio non avrebbe tenuto conto della consulenza di parte, ma nemmeno avrebbe dato adeguato riscontro ai quesiti posti dall’amministrazione provinciale di Cremona e dall’Arpa.

Ora dunque il Comune di Cremona dovrà procedere ad una nuova convocazione della conferenza di servizi ed effettuare una completa rivalutazione degli elementi prima trascurati. Il Comune, commenta il presidente della Bissolati, Maurilio Segalini, “non può continuare ad ignorare né le richieste d’indagine avanzate dall’Amministrazione Provinciale, Arpa, e Bissolati né quanto accertato in sede penale e civile, assentendo alle sole rchieste provenientei dalla Tamoil, responsabile dle disastro ambientale”.

Giuliana Biagi

