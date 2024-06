Cremona si prepara per l’elezione del nuovo sindaco. Domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15 i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per il ballottaggio che decreterà il nuovo primo cittadino di Cremona tra Alessandro Portesani del centrodestra e Andrea Virgilio candidato del centrosinistra.

Oggi è stato diffuso il fac simile della scheda elettorale che i cittadini si troveranno davanti per il secondo turno e il manifesto elettorale che sarà diffuso in tutta la città oltre che all’interno dei seggi.

Lunedi si era riunita la commissione circondariale elettorale per l’estrazione della posizione dei due candidati con la loro colazione. In occasione dello spoglio che inizierà lunedì a partire dalle 15 sarà allestito un punto stampa nella Sala Eventi di SpazioComune (piazza Stradivari, 7) dove saranno proiettati i dati via via che perverranno.

I seggi si costituiranno a partire da sabato pomeriggio quando si insedieranno presidenti, segretari e scrutatori che saranno gli stessi del primo turno elettorale, cosi come gli aventi diritti al voto saranno gli stessi del primo turno. Aperti in via eccezionale con orari straordinari sia l’ufficio anagrafe che l’ufficio elettorale del comune di Cremona per il rilascio, in caso di bisogno di carte di identità e certificati elettorali.

Silvia Galli

