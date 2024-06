Arriva a stretto giro la presa di posizione Andrea Virgilio, candidato sindaco del centrosinistra, sul tema dell’impianto di biometano. Una risposta alle accuse di Alessandro Portesani che prendono le mosse dalla decisione della Conferenza dei servizi di azzerare l’iter progettuale costringendo il proponente A2A a ripartire da zero (sempre che lo voglia riproporre). Portesani parla di “bugie”, Virgilio evidenzia le “contraddizioni” del candidato di centrodestra. E allarga l’orizzonte alle politiche della sostenibilità.

“Portesani dovrebbe rispondere per quale motivo all’interno del Plis il suo schieramento ha fatto nascere l’impianto di biomasse. Siamo nella stessa situazione, con la sola differenza che quell’impianto è nato senza alcun tipo di percorso partecipato. Cosa che invece è in atto sul percorso dell’impianto di biometano. Su questo cadrebbe in contraddizione, infatti non ha mai risposto a

questo dato di fatto”, attacca Virgilio.

“In seconda istanza il lavoro che noi dobbiamo fare nel nostro territorio è quello di favorire l’insediamento delle agroenergie perchè riguarda anche i nostri sistemi produttivi, riguarda la sfida della transizione energetica. E soprattutto dobbiamo favorire anche altre forme di energia rinnovabile come ad esempio quella derivante dai pannelli fotovoltaici sopra i tetti delle nostre città. Anche qui

Portesani cade in contraddizione: un componete di una sua possibile giunta è contrario ai pannelli fotovoltaici all’interno della città; anzi vorrebbe vincolare l’intero centro storico alla faccia dell’investimento che tante famiglie, tante persone vorrebbero fare sull’energia rinnovabile. Su questo Portesani non ha mai risposto”.

“In sintesi – conclude Virgilio – penso che la sfida delle rinnovabili sia la sfida dei nostri territori, soprattutto sia la sfida della sostenibilità di un territorio. Che come ben sappiamo ha problematiche importanti rispetto alla qualità dell’aria”.

