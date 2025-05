I progetti per potenziare il turismo a Cremona sotto la lente della consigliera Jane Alquati (Lega) che chiede con un’interrogazione “maggiori dettagli sul piano strategico di promozione turistica territoriale per conoscerne le ricerche o gli studi di fattibilità, la durata, la mission, l’elenco degli operatori turistici coinvolti e di eventuali partners privati, i soggetti chiamati ad organizzare le diverse attività previste nel piano nonché gli investimenti a disposizione per attuarlo”.

Non solo: “Conoscere il contenuto della pianificazione delle azioni promo-pubblicitarie nazionali ed internazionali, per queste ultime, in particolare, sapere in quali paesi verrà diffusa l’attività di promozione e con quali modalità, secondo i profili ricavati dalla ricerca DMO per ciascun paese” e “comprendere quali sono le aspettative di ritorno economico a fronte degli investimenti previsti nel piano e i vantaggi in termini di ricadute ad effetto moltiplicatore sull’economia del territorio e della città per tutte le attività presenti”.

L’interrogazione trae spunto dalle molteplici attività del Comune a proposito della DMO (Destination Management Organization) denominata “Visit Cremona”, il cui brand è stato presentato lo scorso maggio al Crit dagli speciaisti infaggiati dal COmune. In quell’occasione il sindaco Andrea Virgilio aveva dichiarato – ricorda Alquati – che “un territorio è forte se è solida la consapevolezza delle sue eccellenze, delle sue radici e della sua storia. Con questa tappa incominciamo a dare concretezza a un percorso di valorizzazione e attrattività turistica di tutto il territorio provinciale. Il compito del comune capoluogo è valorizzare se stesso, ma anche sostenere le tante anime e le tante ricchezze espressione di un confine molto più ampio di cui è parte”.

