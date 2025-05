Secondo pareggio consecutivo, 4 punti conquistati sui 6 disponibili contro la capolista del campionato. La Cremonese pareggia 1-1 contro il Sassuolo. Allo Zini apre le danze Lauriente su errore di Fulignati, ci pensa poi Barbieri con una magia a riportare il definitivo equilibrio.

Il match si apre con un brivido per i neroverdi. Al 4′ pressione di Johnsen su Satalino, il rinvio del portiere arriva a Valoti che ci prova da fuori, ma Lovato respinge. Al minuto 11 Grosso è costretto a utilizzare il primo cambio: esce Mazzitelli per infortunio, dentro Iannoni. Al 16′ Johnsen ci prova da 25 metri, Satalino blocca. Un minuto dopo ripartenza della Cremo con Johnsen che serve Zanimacchia sulla sinistra, cross sul secondo palo per Pickel che calcia di prima col destro, ma Satalino mette in corner salvando con il piede. Al 31’ però a passare sono gli ospiti: clamoroso errore di Fulignati in fase di impostazione, il portiere grigiorosso regala palla a Lauriente che, dalla trequarti, mette dentro a porta libera. Al 39’ però Barbieri salta secco il suo diretto avversario e sgancia un destro che termina la propria corsa sotto l’incrocio dei pali. 1-1 e parità ristabilita.

In avvio di ripresa Barbieri salta secco Pieragnoli e calcia col destro, Satalino blocca. Tre minuti dopo filtrante alto di Castagnetti per Bonazzoli, che vince il duello con Pieragnoli e calcia da terra, Satalino mette in corner. All’ora di gioco mister Stroppa inserisce Gelli e De Luca, fuori Castagnetti e Bonazzoli. Al 65′, su calcio d’angolo battuto da Johnsen, arriva il colpo di testa di Bianchetti, De Luca si avventa sulla palla ma da pochi passi mette alto. La partita entra a questo punto in una fase di stallo, con entrambi gli allenatori che provano a inserire forze fresche. I cambi però non portano effetti, il match si chiude in parità.

La Cremonese con questo pari resta in quarta posizione, a quota 58 punti. Resta invariata la distanza sulla Juve Stabia, quinta, di 4 lunghezze. Prossimo impegno per i grigiorossi venerdì 9 maggio in trasferta contro lo Spezia, distante 5 punti.

Simone Guarnaccia

